Le maire de Moutiers et vice-président délégué à l'Agriculture, Fabrice Pannekoucke, va prendre la suite de Laurent Wauquiez à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

C'était un secret bien gardé. Et qui l'aura été jusqu'au bout, alors que le nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera élu ce jeudi 5 septembre au cours d'une assemblée plénière. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré et de La Montagne, Fabrice Pannekoucke a été choisi par Laurent Wauquiez pour prendre sa suite. Et on peut dire que c'est une surprise.

Depuis la démission de l'homme du Puy-en-Velay pour cause de non cumul des mandats (Laurent Wauquiez a été élu député de Haute-Loire lors des législatives anticipées de juillet dernier), plusieurs noms avaient fuité concernant la succession du désormais président du groupe LR à l'Assemblée.

Monsieur JO 2030 à la Région

Ces dernières heures, Stéphanie Pernod-Beaudon, première vice-présidente en charge de l'économie et Nicolas Daragon, maire de Valence et vice-président aux finances semblaient tenir la corde. Mais c'est finalement vers Fabrice Pannekoucke que le choix s'est porté. Actuellement vice-président délégué à l'agriculture, l'homme de 49 ans est également maire de Moûtiers, en Savoie, et président de la communauté de communes Cœur de Tarentaise. Il est aussi président de l'agence de développement touristique de la Région.

Homme de confiance de Laurent Wauquiez ces dernières années, Pannekoucke est également "monsieur JO 2030" au sein de l'exécutif régional. Un critère qui a peut-être poussé Laurent Wauquiez à le choisir quand on sait que l'évènement sportif qui aura lieu dans six ans sera l'un des gros dossiers de la Région Aura dans les prochaines années.

Fabrice Pannekoucke doit être élu ce jeudi 5 septembre à l'hôtel de Région à Lyon au cours d'une assemblée plénière extraordinaire. Mais son élection devrait être une formalité puisqu'il sera le seul candidat de la majorité de droite qui compte 135 élus sur les 204 que compte l'hémicycle régional (118 pour le groupe Les Républicains/divers droite et 16 pour le groupe UDI/centre).

Les candidats de la gauche (Maxime Meyer) et du Rassemblement National (Andréa Kotarac) n'ont aucune chance de venir contrecarrer les plans de l'exécutif de droite.

