Fabrice Pannekoucke élu président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Fabrice Pannekoucke a été élu président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Le conseiller régional succède à Nicolas Daragon, maire de Valence.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vient de renouveler son équipe en marge des Sommets du Tourisme qui avait lieu les 18 et 19 octobre derniers. Sans surprise, c'est Fabrice Pannekoucke, seul candidat en lice, qui prend la tête de la présidence d'Auvergne-Rhône-Alpes. En parallèle, tout le bureau de l'Agence Régionale du Tourisme a été renouvelé. Elle explique notamment que c'est "une étape importante qui va poursuivre et accélérer les grands axes de la stratégie touristique régionale positionnés sur 5 enjeux qui répondent aux tendances sociétales actuelles" dans un communiqué.

"La destination reste solide sur ses piliers : pleine nature, gastronomie, œnotourisme, thermalisme, bien-être, montagne et itinérance", Fabrice Pannekoucke

Ancien conseiller régional délégué aux vallées de montagne

Fabrice Pannekoucke est un ancien assistant parlementaire d'Hervé Gaymard de 2007 à 2010, puis directeur de cabinet du président du Conseil départemental de Savoie 2011 à 2013. Il était également maire des communes savoyardes de Saint-Jean-de-Belleville de 2001 à 2014 puis de Moutiers. Depuis presque 6 ans, Fabrice Pannekoucke occupait la fonction de conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux vallées de montagne.

"Ces six années à venir seront consacrées à la relance du secteur touristique, au service des économies locales grâce à l’emploi et à l’investissement. La destination reste solide sur ses piliers : pleine nature, gastronomie, œnotourisme, thermalisme, bien-être, montagne et itinérance. Les projets pour mener à bien l’indispensable transition sont nombreux et prometteurs", expliquait Fabrice Pannekoucke.