Élu député lors du second tour des législatives dimanche dernier, Laurent Wauquiez va quitter cet été la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez a bien participé, le 27 juin dernier, à sa dernière assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Président de la puissante collectivité aux 5 milliards d'euros de budget depuis 2016, le nouveau président du groupe LR - renommé "La Droite républicaine" - à l'Assemblée nationale va devoir passer la main, non cumul des mandats oblige. Si pour l'heure le timing de l'annonce de son successeur n'a pas été dévoilé, selon nos informations, une décision sera prise dans les prochaines semaines, bien avant la rentrée. La Région Auvergne-Rhône-Alpes devrait avoir à sa tête un nouveau ou une nouvelle présidente d'ici là.

Nicolas Daragon en favori

Et pour succéder à l'homme du Puy-en-Velay qui se rêve candidat à la prochaine élection présidentielle pour les Républicains, plusieurs noms ont déjà filtré. Nicolas Daragon, maire de Valence et membre de la majorité régionale, fait figure de favori dans cette course à la succession. "Il a l'avantage d'avoir une vision transversale des gros sujets régionaux en sa qualité de vice-président délégué aux finances" estime-t-on dans l'entourage de Laurent Wauquiez. Élu aux côtés du président de Région depuis 2016, Nicolas Daragon est également président de la communauté d'agglomération de Valence-Romans. Proche de Laurent Wauquiez, il présenterait l'avantage de ne pas poser de problème en 2027 dans l'optique d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée et si le député de Haute-Loire venait à perdre son siège au Palais Bourbon.

Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente déléguée à l'économie est également une candidate crédible au poste. La femme politique de 45 ans, originaire de l'Ain, est un peu moins exposée médiatiquement que Nicolas Daragon, même si elle a souvent été mise en avant ces derniers mois par Laurent Wauquiez sur des sujets régionaux. Ancienne députée, elle avait perdu, en 2017, une circonscription (la 3e de l'Ain) acquise à la droite de longue date, face à une candidate macroniste. Un petit cailloux dans la chaussure qui pourrait "un peu disqualifier" la conseillère régionale selon un élu de droite à la Région.

Une Assemblée plénière pour élire le successeur

Le nom de Frédéric Aguilera, maire de Vichy et vice-président délégué aux Transports à la région, et qui aurait l'avantage de représenter géographiquement l'ancienne région Auvergne à la tête de la collectivité qui est basée à Lyon, a également été cité en interne. Enfin, le nom de Brice Hortefeux a un temps été évoqué, bien que la candidature du conseiller régional du Puy-de-Dôme paraisse très peu probable.

Quoi qu'il arrive, l'entourage de Laurent Wauquiez l'assure : la décision finale lui appartient. Un choix qui devrait donc être dévoilé dans les prochaines semaines avant qu'une Assemblée plénière ne soit convoquée pour élire le successeur de Laurent Wauquiez à l'Hôtel de Région.