Extinction Rébellion diffuse de faux tracts officiels : le maître d'oeuvre du Lyon-Turin porte plainte

Le maître d'oeuvre du Lyon-Turin va déposer plainte après la diffusion de faux tracts officiels indiquant que le chantier ferroviaire pourrait avoir un impact sur l'accès à l'eau potable dans la région.

Dans un communiqué de presse, la société TELT, maître d'ouvrage franco-italien du chantier ferroviaire Lyon-Turin a indiqué qu'elle allait déposé plainte après la diffusion anonyme de 10 000 lettres assurant que le chantier pourrait empêcher l'accès à l'eau potable.

Ce courrier, "voulant faire croire à un courrier officiel de TELT, a été distribué dans les boîtes aux lettres de certains habitants de plusieurs communes de Maurienne", déplore la société. L'action a finalement été revendiquée par le mouvement écologiste Extinction Rébellion sur les réseaux sociaux, dénonçant "la perturbation du cycle de l’eau, le prélèvement de cette ressource commune et la bétonisation".

"La société TELT condamne fermement ce procédé lâche et mensonger ayant pour seul objectif de tromper les habitants des communes où ce tract a été distribué et dément vigoureusement toutes les contre-vérités contenues dans ce tract anonyme", indique le maître d'oeuvre. Et de conclure : "Le suivi permanent des ressources en eau permet de détecter, d’anticiper et, le cas échéant, de pallier d’éventuelles variations anormales, et que jusqu’à ce jour aucun captage d’eau potable n’a été tari dans le cadre des travaux."