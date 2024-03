Eurexpo : La Foire de Lyon est de retour jusqu’au lundi de Pâques

Rendez-vous incontournable des lyonnais depuis plus de 100 ans, la Foire de Lyon fait sa rentrée à Eurexpo, du vendredi 22 mars au 1er avril.

“Rejoignez la partie !”, tel est le slogan de la Foire de Lyon qui se tient depuis ce vendredi 22 mars jusqu’au 1er avril, à Eurexpo. Plus de 140 000 visiteurs sont attendus dans les travées du centre de conventions et d’expositions. Celui-ci abrite 800 exposants répartis en trois univers : maison, shopping, restauration & gastronomie.

Pour cette édition 2024, les organisateurs ont sélectionné le thème du jeu et du divertissement. Ainsi, le public aura le choix parmi plusieurs dizaines d’animations : un concert d’Eddy de Pretto, un casting pour The Voice Kids, le concours du meilleur flan pâtissier, une journée dédiée à la danse hip hop et à la culture urbaine, un accès à la cité des jeux ou encore GoneGames, le nouveau salon du jeu vidéo de la Foire de Lyon.

Grande nouveauté cette année : #GonesGames, le salon du jeu vidéo de Foire de Lyon. Des ateliers e-sport, des démonstrations, des tournois... Ce sera sur le 2ème week-end de la Foire !#FoireDeLyon #FoireDeLyon2024 pic.twitter.com/E5YEXpgbyZ — Foire de Lyon (@foiredelyon) February 15, 2024



Informations pratiques. Eurexpo Lyon - Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu / du vendredi 22 mars au lundi 1er avril 2024 : de 10h à 19h, sauf le mardi 26 mars et le vendredi 29 mars : de 10h à 22h / large sélection de tarifs avec billetterie en ligne et sur place.