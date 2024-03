Andrézieux : un championnat de tir sportif interligues à lieu ce samedi

Le complexe d'Andrézieux-Bouthéon accueille une compétition réunissant une centaine de tireurs de plusieurs ligues de tir sportif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce samedi.

Les cent meilleurs tireurs de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) du Lyonnais (Loire, Rhône, Ain), de Dauphiné-Savoie et de l’Auvergne se confrontent aujourd'hui lors d'une compétition interrégionale en équipe organisée au sein du complexe de tir sportif d'Andrézieux-Bouthéon. De 9h à 17h30, les tireurs s'affronteront à travers plusieurs épreuves : carabine 10 mètres et pistolet (air comprimé), carabine 50 mètres et pistolet 25 mètres. Une dizaine de séries réparties entre des sessions précision, tir standard et vitesse est prévue.

Un complexe de tir sportif de 9000 m2

Inauguré en mars 2020, le complexe de tir sportif d'Andrézieux-Bouthéon est le plus grand stand de tir indoor de France avec 9 000 m2. Il comporte trois niveaux et 100 postes de tir, dont 80 équipés de cibles électroniques. L'ampleur de la compétition de ce samedi a nécessité la mobilisation de l'ensemble du site. Une première : "La plupart des compétitions se centrent sur un à deux niveaux du bâtiment, déclarent les organisateurs dans un communiqué. Nous avons déjà organisé de grandes compétitions à l’étage pour les disciplines 10m. Ou couplé les étages RDC et N-1 pour des championnats 25-50m. Mais pour ce championnat interligues nous mobilisons les trois niveaux du centre de tir".

Avec une capacités d'accueil en gradin de plusieurs centaines de places, les organisateurs attendent une forte affluence du public.

