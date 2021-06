Escapades : les hautes vallées de l'Ardèche en trois jours

Précieuse Ardèche… Sillonnez les grands espaces et les paysages vallonnés de ce territoire à la végétation luxuriante. Baignades dans les eaux paisibles du lac de Devesset, balades en terre volcanique, immersion dans la peau d’un ouvrier de la bijouterie locale, dégustation de délicieux produits du terroir… En route !

Ardèche Hautes Vallées : ici, on respire !

Lyon Capitale vous emmène dans un road trip de trois jours pour sillonner l’Ardèche “verte”, celle qu’on connaît moins et qui est bien plus au nord que le célèbre Pont d’Arc ! Des sites naturels remarquables, des villages pittoresques et des activités originales vous attendent au cœur d’un écrin de verdure qui ne demande qu’à vous révéler ses précieux secrets… Tout le monde a bien bouclé sa ceinture de sécurité ? En route pour trois jours sur les petites routes paisibles du territoire Val’Eyrieux. Situées au nord du département, à moins de deux heures de route de Lyon, les Hautes Vallées de l’Ardèche déroulent leur tapis verdoyant. Au nord, les eaux paisibles du Lac de Devesset vous souhaitent la bienvenue. Au-delà, les petites routes ardéchoises serpentent dans un paysage vallonné de petites collines et de forêts de conifères denses. Parfois, un château ou un petit village plein de cachet surgit entre deux collines. Au loin, les Monts d’Ardèche arborent fièrement les impressionnants rochers et coulées basaltiques qui ont forgé son caractère particulier, à la fois paisible et rocailleux.

Jour 1 : Baignade et astronomie sur le plateau Après deux petites heures de route plein sud depuis Lyon, l’incontournable Lac de Devesset offre un panorama qui vaut le détour : le plan d’eau s’étale au milieu d’une prairie accueillante, à l’ombre de bosquets de conifères. Avec ses 51 hectares à plus de 1 000 mètres d’altitude, le site naturel est un spot de choix pour tous. Familles avec enfants pressés de sauter dans l’eau, randonneurs avides de sillonner le plateau, couples désireux de se trouver un petit coin tranquille pour un pique-nique romantique… Le site propose des baignades surveillées et des jeux aquatiques ainsi qu’une école de voile : un terrain de jeux idéal pour découvrir ou se perfectionner au maniement de la planche à voile, du catamaran ou encore du dériveur, à louer sur place avec pédalos, paddles et kayaks.Et sur la terre ferme, de nombreux itinéraires de randonnée permettent de découvrir le plateau à pied ou à VTT*, sans oublier les pêcheurs, qui apprécieront de se poster au calme, dans l’eau limpide, en attendant qu’un brochet ou une anguille jaune morde à l’hameçon… Lac de Devesset 07320 Devesset *Topoguides de randonnées pédestres et circuits VTT en vente dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées • La chèvre d'Andaure Pour le pique-nique de midi, l’Ardèche regorge de produits locaux tous plus savoureux les uns que les autres. À une petite dizaine de kilomètres du lac, les gourmands n’oublieront pas de faire un crochet par Saint-Jeure-d’Andaure : la fromagerie “La chèvre d’Andaure” fera saliver petits et grands avec ses fromages de chèvre. Et dans le cadre des “Estivales”* il est possible de visiter la chèvrerie : vous repartirez à coup sûr le ventre plein – et le coffre aussi ! La chèvre d’Andaure – 1015, route de Labâtie, 07320 Saint-Jeure-d’Andaure - Contact : 06 95 54 43 48.

*Visite commentée de la chèvrerie et dégustation de fromages dans le cadre des Estivales (voir "Les événements de l'été). • Balade avec des ânes Pour faire descendre ces délicieux fromages de chèvre, quoi de mieux qu’une bonne balade à la découverte du territoire ? Pour porter l’eau, le goûter ou encore les blousons vite ôtés sous le soleil estival, l’association “Les Marraignes” met à disposition ses ânes, avec au préalable quelques explications pour que la cohabitation avec votre nouveau compagnon se passe au mieux. Des sentiers balisés pleins de charme vous emmèneront sur une demi-journée ou une journée à travers la végétation luxuriante de ce coin d’Ardèche. 685, chemin des Maisonnettes, 07320 Saint-Jeure-d’Andaure - Contact : 06 22 12 06 81 • Décollage imminent pour Planète Mars Certains préféreront prendre de l’altitude, jusqu’à se retrouver la tête dans les étoiles. Qui n’a pas rêvé devant les impressionnantes photos de notre planète, prises par le spationaute Thomas Pesquet depuis la station internationale ? Dans ce cas, direction Mars ! Moins loin que la planète rouge, Mars est également une petite ville à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Devesset. Au bout d’une petite route communale, au lieu-dit de Saint-Romain-le-Désert, l’observatoire est le site à ne pas manquer pour les passionnés de l’espace et les enfants qui se voient déjà dans la peau d’un cosmonaute. Il dispose en effet de nombreux instruments pour observer le ciel ardéchois, épargné par la pollution lumineuse des grandes villes. C’est ici que le CCSTI de l’Ardèche (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) propose des soirées d’observation des étoiles, des animations diverses et même des stages pour s’initier à l’astronomie. De quoi mettre des étoiles plein les yeux des plus jeunes, et créer de nouvelles vocations ! Planète Mars Observatoire Hubert Reeves – Saint-Romain-le-Désert 07320 Mars – Contact : 04 75 20 24 64 – Web : arche-des-metiers.com

Jour 2 : Les vallées précieuses vous dévoilent leurs trésors !

• L’École du vent

Pour ce deuxième jour dans les vertes contrées de l’Ardèche Hautes Vallées, Lyon Capitale vous propose de cheminer dans le territoire le nez au vent. Au sud de Mars, à Saint-Clément, vous entrez au Pays du vent ! Le village belvédère abrite un site de visite sans nul autre pareil : l’École du vent. Au fil d’un parcours à la fois poétique, ludique et instructif, ce site propose aux curieux de découvrir les secrets du vent et de l’air, indispensables à notre quotidien, dans un univers tenant à la fois de Jules Verne, Léonard de Vinci et Harry Potter. Une visite ébouriffante dans un cadre naturel époustouflant !

L’École du vent, Le Village, 07310 Saint-Clément Contact : 04 75 30 51 36. Web : Le Village, 07310 Saint-Clément Contact : 04 75 30 51 36. Web : ecole-du-vent.com

• Au pays des volcans

Maintenant que le vent n’a plus aucun secret pour vous, place à la géologie !

En arrivant à Saint-Clément, vous avez sûrement été surpris par le paysage, prairies et forêts touffues laissant la place à une ambiance rocailleuse de corniches et de crêtes. Rien d’étonnant : vous êtes sur un plateau volcanique, classé à l’UNESCO pour son caractère unique. En suivant le sentier géologique de Saint-Clément, vous foulerez les treize coulées de lave empilées les unes sur les autres au cours du Miocène.

Pour plus de curiosités géologiques, les rochers de Brion et les sucs de Soutron, à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Clément, méritent le détour. Le premier, perché à 900 mètres d’altitude du côté du village de Jaunac, renferme les vestiges d’un château et d’un village médiéval, avec une vue imprenable sur les Monts d’Ardèche et même sur les Alpes ! Le rocher de Soutron se trouve à Arcens, à dix minutes de route à l’ouest, et offre un panorama à couper le souffle, avec au sommet sa chapelle, construite au XVIIe siècle. L’endroit idéal pour un pique-nique bien mérité !

Sentier géologique depuis l’École du vent, Le Village, 07310 Saint-Clément

• La vallée du bijou

Le territoire Val’Eyrieux cache bien des trésors, et des savoir-faire ancestraux. La fabrication de bijoux y tient un rôle de premier plan depuis le XIXe siècle. Cet après-midi, en route pour la vallée du bijou ! Pour commencer, direction Saint-Martin-de-Valamas, qui abrite l’Atelier du bijou. Là-bas, vous découvrirez la fabrication des bijoux, de A jusqu’à Z, comme si vous y étiez ! Plongez en totale immersion dans une ancienne usine à bijoux, les emblématiques ateliers Murat. Un bleu de travail sur les épaules, vous serez dirigé vers votre poste de travail et y apprendrez le savoir-faire des ouvriers de la bijouterie en situation réelle... Concentrez-vous, le contremaître veille !

Pour en savoir plus sur l’histoire et le savoir-faire bijoutier local, n’hésitez pas à pousser jusqu’au Cheylard, à une dizaine de kilomètres au sud. Là-bas, la Maison du bijou vous révélera les secrets de fabrication des bijoux. D’ailleurs saviez-vous que la marque de bijoux française “Les Georgettes by Altesse”, vendue dans le monde entier, est fabriquée ici ?

Lors de votre passage au Cheylard, vous pourrez aussi visiter L’Arche des Métiers, mini cité des sciences implantée dans une ancienne tannerie, qui met en avant le patrimoine industriel local grâce à l’exposition “Doigts d’or et savantes machines d’Ardèche”, et passer au Château de La Chèze, flâner dans le jardin Renaissance, admirer les imposants Séquoias géants et les majestueux Cèdres de l’Atlas.

L’Atelier du bijou – 420, rue du Pont, 07310 Saint-Martin-de-Valamas

La Maison du bijou – 4B, rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard – Contact : 04 75 64 80 97 – Web : – 4B, rue Saint-Joseph, 07160 Le Cheylard – Contact : 04 75 64 80 97 – Web : lavalleedubijou.com

L’Arche des Métiers – Place des Tanneurs, 07160 Le Cheylard – Contact : 04 75 20 24 56 - Web : – Place des Tanneurs, 07160 Le Cheylard – Contact : 04 75 20 24 56 - Web : arche-des-metiers.com

• Le château de Rochebonne

Après avoir quitté votre bleu de travail, profitez de votre étape à Saint-Martin-de-Valamas pour un petit voyage dans le temps, avec le château fort de Rochebonne. Perché sur un promontoire rocheux, ce bâtiment, construit entre le XIe et le XIIIe siècle, était à l’époque une vaste demeure seigneuriale, qui vit passer des chevaliers illustres et des hommes d’église importants. Aujourd’hui, il ne subsiste que des ruines qui témoignent de la grandeur passée de l’édifice. Le site offre également un point de vue remarquable sur la vallée de l’Eyrieux et la chaîne des Boutières.

Château de Rochebonne – 07310 Saint-Martin-de-Valamas

• La base aquatique Eyrium

Pour récupérer un peu de cette journée et se rafraîchir, rien de tel qu’une petite baignade ! La base aquatique Eyrium s’offre à vous au bord du lac des Collanges, sur la commune de Belsentes, à proximité du Cheylard. Eyrium vous offre les joies de l’eau dans un cadre naturel : profitez des deux toboggans, des jeux d’enfants et de la pataugeoire pour les plus petits. Et pour agrémenter votre visite, vous trouverez sur place un espace pique-nique, des tables de tennis de table, un terrain de volley-ball, un espace jeux de boules et un mini-golf !

Base aquatique Eyrium, les Collanges

07160 Belsentes - Contact : 04 75 64 80 97 – Web : www.ardeche-hautes-vallees.fr

Jour 3 : Les Monts couleur châtaigne

• Pittoresque Saint-Pierreville

Pour ce dernier jour en Ardèche Hautes Vallées, Lyon Capitale vous propose de déambuler dans le charmant village de Saint-Pierreville. Blotti au creux de collines couvertes de forêts, Saint-Pierreville est un condensé des territoires ardéchois : un panorama remarquable qui donne l’impression d’être loin de tout, des maisons en pierre de taille typiques et une nature exubérante qui semble envahir le village.

Outre son cachet certain, l’Ardèche est également connue pour être le pays de la myrtille et surtout de la châtaigne… Au cœur du village, La Maison du Châtaignier raconte l’histoire de la découverte d’un arbre bien particulier, longtemps appelé “l’arbre à pain” en raison des qualités gustatives et nutritionnelles de ses fruits. Grâce à la boutique du musée, vous pourrez repartir le coffre plein de pots de cette succulente et inégalable crème de marrons ardéchoise, à déguster ou faire déguster !

La Maison du Châtaignier – Place Neuve, 07190 Saint-Pierreville - Contact : 04 75 64 80 97

• Ardelaine

Mais il n’y a pas que la châtaigne (et les myrtilles) en Ardèche ! À Saint-Pierreville, une coopérative tente de valoriser les ressources du territoire ardéchois, en particulier la laine. Dans cette optique, des visites guidées et des ateliers sont organisés sur le site d’une ancienne filature. Petits et grands découvriront les secrets de la laine et les différentes étapes de fabrication, du mouton au pull-over. Sur place, une boutique propose également des vêtements et du linge de maison 100 % laine.

Ardelaine – 363-A, route de Tauzuc, 07190 Saint-Pierreville Contact : 04 75 66 63 08 - Web : – 363-A, route de Tauzuc, 07190 Saint-Pierreville Contact : 04 75 66 63 08 - Web : ardelaine.fr

• Route des Dragonnades

Pour les amateurs de belles randonnées, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir le territoire et son histoire autrement, avec une destination royale : la Route des Dragonnades. C’est le mot juste, puisque cette balade vous invite à suivre l’ancien chemin royal des Boutières, créé au XVIIe siècle pour permettre aux Dragons de Louis XIV (un corps d’infanterie et de cavalerie) de venir mater la résistance protestante locale qui refusait de se convertir au catholicisme. Un itinéraire chargé d’histoire découpé en plusieurs étapes. Depuis Saint-Pierreville, une randonnée de 17 km vous permettra de rejoindre Saint-Christol, voire Le Cheylard, pour 13 km de plus.

Route des Dragonnades, de Privas au Cheylard, avec un total de 51 km - Contact : 04 75 64 80 97

La Dolce Via, une voie douce à parcourir en famille, à pied ou à vélo

La Dolce Via, ce sont 90 km à parcourir entre Saint-Agrève et La Voulte-sur-Rhône où vous pourrez rejoindre la ViaRhôna. À pied, à vélo ou même pourquoi pas à cheval, cette voie douce vous permettra de traverser le territoire sur l’ancienne voie ferrée, et de découvrir ses nombreux aqueducs et tunnels réhabilités et sécurisés. À parcourir de long en large ou par petites portions au cours de votre séjour !

Informations et parcours sur www.dolce-via.com

Les temps forts de l’été

• Bal itinérant

Du 17 au 20 juillet sur le territoire : une soirée au rythme des musiques traditionnelles jouées en direct par des musiciens aguerris, pour découvrir les danses folk d’ici, mais aussi d’Irlande, des montagnes Appalaches, etc.

• Fête médiévale

17 et 18 juillet au Cheylard : le Château de La Chèze replonge à l’époque médiévale ! Campements, ateliers, tournoi d’escrime, découverte des métiers médiévaux, etc.

• Fête de la laine

5 août à Saint-Pierreville : à travers des ateliers créatifs, des visites, des démonstrations et initiations, découvrez la laine sous toutes ses coutures.

• Festival des Étoiles

7 et 8 août à Mars : à l’occasion de la Nuit des étoiles, Planète Mars Observatoire Hubert Reeves vous invite à passer 2 jours et 2 nuits de festivités astronomiques… sur Mars !

• EstiVAL, festival de spectacles vivants

13-14-15 août au Cheylard : Un temps festif au gré des artistes qui investissent la ville pendant 3 jours : musique, théâtre de rue, danse, clown, humour décalé, etc. ; la diversité est de mise.

• Les Estivales, pour découvrir les nombreux savoir-faire locaux. Durant les deux mois d’été, plusieurs prestataires d’activités, artisans et artistes du territoire, vous ouvrent leurs portes pour des visites guidées et des animations.

À réserver en ligne sur www.ardeche-hautes-vallees.fr

Nous vous conseillons de vérifier le maintien d’une manifestation avant de vous y rendre !

Où se restaurer ?

• Auberge des voyageurs – Place des Comballes, 07190 Saint-Pierreville - 04 75 66 60 08

• La cantine des anges – 9, rue de l’Église, 07160 Le Cheylard - 04 75 29 65 06

• Les Hurle-Vents – Le Village, 07320 Saint-Jeure-d’Andaure - 04 75 30 61 90

Où dormir ?

• Domaine de Mournet – 07190 Albon-d’Ardèche 06 77 74 56 20

• Cabane Au Fil de Soi – Pont de Foulix, 07190 Issamoulenc - 06 87 82 62 42

• Bergerie de l’Aulagner – 1665, route de Trouiller Le Bas, Saint-Julien-Labrousse 07160 Belsentes - 09 88 18 63 61

• Le Chalet – 07320 Saint-Agrève – 06 25 57 35 03