Le sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus légitime les propos de la présidente de l'université Lyon 2, après l'envahissement d'un groupe d'individus pendant un cours.

Les regards sont focalisés sur l'université Lyon 2 depuis le 1er avril et l'envahissement d'un cours par une vingtaine de personnes cagoulées. Au lendemain des réactions du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke et de son conseiller spécial Laurent Wauquiez, ciblant notamment les propos tenus par la présidente de l'université, le sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus se range du côté d'Isabelle Bueltzingsloewen.

Dans un communiqué de presse transmis ce vendredi 18 avril, il estime que "la présidente de l’université est pleinement dans son rôle lorsqu’elle rappelle le caractère outrancier d’un certain nombre de déclarations de Fabrice Balanche", l'enseignant visé par cette irruption. Pour rappel, la présidente de l'université affirmait auprès de nos confrères de Tribune de Lyon "ne pas avoir été étonnée" de l'interruption du cours de Fabrice Balanche, en raison notamment de ses "positionnements sur Gaza".

"Le calme et la sérénité doivent revenir "

Le sénateur du Rhône dénonce également une "offensive réactionnaire" de la Région, s'inscrivant selon lui dans une "vague de populisme réactionnaire contre les universités", notamment aux États-Unis où le président Donald Trump a gelé plus de 2 milliards de dollars à la plus ancienne université du pays, Harvard.

Les deux représentants du conseil régional ont sollicité, dans une lettre transmise au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Philippe Baptiste, une mission d'inspection indépendante sur "les dérives préoccupantes ayant lieu au sein de l’université Lyon 2".

"Le calme et la sérénité doivent revenir pour garantir le bon fonctionnement de l’université Lyon 2 dont la présidente doit pouvoir exercer ses fonctions sans pression", conclut le sénateur Thomas Dossus.

Tribune universitaire

Une cinquantaine d'universitaires et des personnalités politiques - dont deux anciens ministres de l’Education nationale- réclament, quant à eux, démission de la présidente de l'université Lumière Lyon 2.

La présidente de l’université, Madame Isabelle von Bueltzingsloewen, au lieu de soutenir l’un de ses enseignants agressé dans l’exercice de ses fonctions, a choisi de remettre en question sa légitimité scientifique en contestant publiquement sa liberté académique", déplorent encore les auteurs du texte. Et de conclure : "Il faut tirer toutes les conséquences de cette crise : la présidente de l’Université Lyon-II ne peut pas rester en fonction après un tel reniement des principes fondamentaux de la République universitaire. Nous demandons sa démission."

