La pluie s'est installée à Lyon depuis le début de semaine et pourrait, malgré quelques éclaircies, y rester encore un bon moment. Une météo bipolaire qui peut en partie s'expliquer.

Deux semaines ensoleillées, mais à quel prix ? Depuis que les rayons de soleil ont (presque) quitté la capitale des Gaules, la pluie s'est invitée et a accompagné les Lyonnais dans chacune de leur sortie. Exception faite ce vendredi 19 avril. Un temps maussade, qui surgit après une période bien plus chaleureuse. D'après les prévisions météorologiques, cette période nuageuse et pluvieuse pourrait bien se poursuivre... jusqu'à la fin du mois.

Après un week-end de Pâques plutôt sec et venteux, malgré quelques averses prévues ce samedi, Météo France prévoit une nouvelle semaine entre pluie et éclaircies. Les températures pourraient tout de même grimper jusqu'à 24 degrés en fin de semaine. Il faudra, selon Météo Lyon, attendre la fin du mois d'avril pour observer un retour pérenne du temps sec.

Un phénomène appelée blocage météorologique, symbolisé par un schéma météorologique stationnaire sur une région pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le changement climatique n'impacte pas totalement sa fréquence, ce dernier le rend néanmoins plus intense. Lyon n'échappe pas à la règle.

Lire aussi : "Tracer un chemin" : comment la convention métropolitaine pour le climat veut transformer la Métropole de Lyon

Un record de pluie en 2021

Vous avez d'ailleurs certainement l'impression d'être régulièrement sous la pluie ces derniers jours. Plus que d'habitude ? Plus que par le passé ? "Au cours de ses 24 dernières heures (entre mercredi et jeudi), il est tombé 9 mm de pluie à Lyon-Bron, ce n’est pas énorme", éclaire, jeudi 17 avril au matin, Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

"Pour 1 °C de réchauffement, on a 7 % d’eau en plus dans l’atmosphère. Donc lorsqu’il fait plus chaud, il pleut d’avantage."

Guillaume Séchet, météorologue

Difficile de comparer quantitativement ces épisodes pluvieux à ceux des années passées, notamment lointaines. Guillaume Séchet note cependant que le record de pluie en 24 heures à Lyon-Bron remonte 10 mai 2021 : 106 mm étaient alors tombés. Au mois d'avril, le record avait été battu le 28 avril 2024 avec 74 mm.

"Même si ces dates sont récentes, il y a des dates beaucoup plus anciennes et il est difficile de savoir si Lyon est davantage concerné par des épisodes de pluie marquée en 24 heures qu’avant", observe le météorologue, qui note tout de même une augmentation flagrante du nombre de périodes de blocages.

Plus il fera chaud, plus la pluie tombera

Sans surprise, la hausse de ces phénomènes est corrélée avec le réchauffement climatique et le dérèglement qui va avec. D'autres épisodes climatiques ont d'ailleurs marqué ces derniers mois et années. Les derniers en date : la tempête Bert fin novembre ou encore les inondations du 17 octobre dernier, il y a six mois, à Givors notamment. L'intensité de ces épisodes ramène un à un au réchauffement climatique.

En 2024, le département du Rhône a enregistré + 1 °C par rapport à la température moyenne relevée entre 1990 et 2020. "Pour 1 °C de réchauffement, on a 7 % d’eau en plus dans l’atmosphère. Donc lorsqu’il fait plus chaud, il pleut d’avantage. On le voit très bien dans les régions tropicales", analyse d'ailleurs Guillaume Séchet.

Alors que le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a retenu l'hypothèse d'un réchauffement pouvant aller jusqu'à + 4 °C en France, le climat de Lyon pourrait d'ici à 2100 être l'équivalent du climat actuel de Rome. Ces périodes de blocages pourraient, en plus d'être plus récurrentes, s'avérer beaucoup plus intenses. Et donc augmenter les risques de sécheresses, mais aussi d'inondations.

Lire aussi :