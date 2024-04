"Entrisme islamiste" à l'école dénoncé par Attal : le conseil des mosquées du Rhône réagit

Le président du conseil des mosquées du Rhône a réagit aux propos du Premier ministre évoquant des l'"entrisme islamiste" à l'école.

Dans un communiqué de presse diffusé mardi 23 avril, le conseil des mosquées du Rhône et son président Kamel Kabtane "exprime sa plus vive inquiétude" après que le Premier ministre, Gabriel Attal a dénoncé, dans une interview à BFM TV la semaine dernière, "des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste", qui prônent "les préceptes de la charia, notamment dans les écoles".

"Nous sommes atterrés"

"C’est une faute grave que de mettre en cause la question musulmane pour dire : 'Attaquer le mal à la racine, c’est poursuivre notre lutte sans merci contre le séparatisme, et notamment le séparatisme islamiste'", considère encore Kamel Kabtane qui demande des explications au Premier ministre notamment sur les liens établis entre la violence des jeunes et le séparatisme islamiste notamment.

"Nous sommes atterrés devant tant d’approximations et de ragots, rapportés avec la force qui est celle de la voix du gouvernement, et qui viennent – sans respect des faits, sans analyse des causes et sans solutions – participer au jeu de la mise en scène des peurs sociales", ajoute le président du conseil des mosquées du Rhône.