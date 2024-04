Un internaute lyonnais exaspéré par les vols à la roulotte a décidé de filmer et agresser des voleurs présumés. (DR)

Le 19 avril, un utilisateur lyonnais a publié sur le réseau social X (ex-Twitter) une vidéo dans laquelle il s'agace des vols dont il est victime. "C’était la quatrième fois que je me faisais casser la vitre de mon véhicule sur Lyon et volé. Après un dépôt de plainte au commissariat de police, des avertissements vers les services compétents, rien ne change", explique-t-il, sous le pseudo de "febreudzi" dans l'extrait qui a ensuite été supprimé.

En l'homme d'en conclure : "Je comprends donc que je dois me faire justice moi-même." Et pour le faire, l'individu tend un piège à de potentiels voleurs dans le quartier de la Part-Dieu et notamment la rue Paul-Bert. Il stationne sa voiture, laissant un sac dans la voiture, visible.

Plus tard, il filme a vitre de sa voiture brisée et se filme alors qu'il court après un homme qu'il considère être un voleur jusqu'à le suivre et le frapper au campement SDF au niveau de l'Hôtel de la Métropole de Lyon situé rue du Lac.