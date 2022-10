Encore 23°c attendus ce mercredi 26 octobre à Lyon, une situation anormale

Le temps sera calme ce mercredi à Lyon. La journée sera principalement ensoleillée avec des températures élevées pour la saison. Jusqu’à 23°C sont annoncés dans l’après-midi par Météo France. Des températures anormalement élevées pour la saison.

Le mois d’octobre 2022 pourrait être "un mois record en France en termes de chaleur", selon Christine Berne, climatologue chez Météo-France, qui prévoit une température moyenne sur le mois de 16,8 et 17,3 degrés. À Lyon, le thermomètre traduit cette douceur de fin d’été en octobre avec des températures dépassant les 20°c l’après-midi. Ces températures élevées devraient persister jusqu’à la fin du mois avec un pic de chaleur attendu ce jeudi.

📊Série de 9 jours consécutifs avec une anomalie de température moyenne à l'échelle de la France ≥ 4.0°C (dont +4.9 les 21 et 22 octobre). Pic le 23/10. ➡️ Série jamais relevée pour un mois d'octobre, depuis 1947. https://t.co/3Deoggt5Xo pic.twitter.com/FkHIKKnTkH — Météo-France (@meteofrance) October 25, 2022

S'il n'est pas forcément rare de voir un "soudain pic de chaleur, qui dure trois ou quatre jours" à cette période, c'est la "persistance de cet épisode de douceur" qui déconcerte, souligne Météo-France. Du côté des climatologues ces dernières semaines. "Cette année, on est clairement dans un emballement. À l'exception d'une petite période en septembre, on assiste à des mois particulièrement chauds non-stop depuis avril. On a l'impression que l'atmosphère a de plus en plus de mal à se refroidir", analyse Christine Berne auprès de l’AFP.

Une poussée d'air chaud venue d'Afrique

La cause? Un phénomène conjoncturel, une poussée d'air chaud en provenance d'Afrique, couplée aux effets du changement climatique. "Sans le réchauffement climatique" causé par les gaz à effet de serre émis par l'homme, "on n'aurait pas des températures aussi chaudes, le dérèglement du climat contribuant à des phénomènes extrêmes plus fréquents et plus intenses, devenant plus précoces et plus tardifs", souligne la climatologue.

Avec de telles chaleurs "la probabilité de compenser le fort déficit de précipitations depuis le début de l'année est faible, et donc la sécheresse de surface va encore s'accentuer", alerte Pascal Scaviner de la Chaîne Météo.

Encore une journée à 23°c à Lyon

Illustration de cette douceur anormale, ce mercredi 26 octobre à Lyon il va une nouvelle fois faire plus de 20°C dans l’après-midi à Lyon, la maximale prévue par Météo-France devrait ainsi atteindre 23°c. Dans la matinée il faudra compter entre 15 et 21°c et dans la soirée le thermomètre ne devrait pas descendre en dessous des 16°c.

🌡️📈 Le flux de sud-ouest en altitude, déjà bien établi depuis une dizaine de jours sur l’Europe de l’Ouest, va continuer cette semaine à ramener de l’air particulièrement doux pour la saison sur notre pays. ➡️https://t.co/L0PPYVyZfU pic.twitter.com/Y6CVpDeCsP — Météo-France (@meteofrance) October 25, 2022

Du côté du ciel le temps devrait être principalement ensoleillé dans la matinée et en début d’après-midi, avant de se voiler en fin de journée, de quoi permettre aux Lyonnais de profiter de ce temps agréable, non sans une once d’inquiétude.