TCL à Lyon : maintenance sur les lignes T2 et T5, le trafic perturbé jusqu’à demain

En raison de travaux de maintenance, les lignes T2 et T5 du tramway lyonnais seront perturbées ce mardi et mercredi 3 novembre.

À partir de ce mardi, des opérations d’élagage, de voirie et de signalisation sont menées sur les lignes T2 et T5 du tramway lyonnais. Conséquence, le trafic sera perturbé ce mardi et ce mercredi 3 novembre, "de 9 à 19 heures", indiquent les TCL.

Le détail des perturbations

T5 : la ligne sera en arrêt d’exploitation. Dernier départ de Grange Blanche en direction d’Eurexpo à 8h45. La reprise se fera à 19h07. Pour partir d’Eurexpo direction Grange Blanche, il faudra s’y prendre avant le dernier départ à 8h41. La reprise se fera à 19 heures. Les voyageurs empruntant les stations De Tassigny - Curial, Lycée Jean-Paul Sartre et Parc du Chêne sont invités à se reporter sur la ligne de bus C15.

T2 : la ligne circulera en 2 parties, de la station Hôtel de Région Montrochet à Grange Blanche, puis de Porte des Alpes à Saint-Priest Bel Air, avec une fréquence de 15 minutes.

Pour assurer la continuité du service, des bus relais articulés desserviront les arrêts de la ligne T2 de Grange Blanche à Porte des Alpes, avec une fréquence de 15 minutes. Les voyageurs de la ligne T5 sont invités à se reporter sur le réseau de surface.