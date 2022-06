[En images] : un tram aux couleurs de la communauté LGBT circulera bientôt à Lyon

Un tramway unique entrera bientôt en circulation sur les rails de Lyon. Cette "rame des fiertés", dédiée à la communauté LGBT+, a été présentée par la Métropole ce mercredi 15 juin.

Une rame de tramway des Transports en Commun Lyonnais (TCL) a été inaugurée ce mercredi 15 juin. Entièrement dédiée à la lutte contre les LGBTphobies, elle a été présentée par la Métropole de Lyon à l'occasion du mois des fiertés.

Teintée de jaune, de bleu, de vert, le tram circulera sur les lignes T3 et T4 pendant au moins 1 an. Derrière cette œuvre unique, se cache un objectif clair porté par la Métropole : "célébrer la diversité en matière d'identité de genre et d'orientation sexuelle, et de faire cesser tous les actes de violence à l'encontre des personnes LGBT+", indique-t-elle. Et pour mener à bien ce projet, la collectivité a fait appel à l'artiste lyonnaise Morgane Fadanelli, spécialisée en bande dessinée et qui a travaillé avec l'agence Kiblind. Une manière de "permettre aux habitants d'avoir un accès à la culture tout en rendant les transports en commun plus attractifs"ajoute Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Au -delà de cette "rame des fiertés", une convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes a été signée en 2020 par le Préfet, les villes de Lyon et de Villeurbanne. En clair, "cette convention compte 52 mesures dont 14 sur le territoire de la Métropole, précise Michèle Picard, vice-présidente en charge de la lutte contre les discriminations et de l'égalité femmes-hommes. "Nous avons plusieurs actions de sensibilisation dans le sport, les collèges etc... Et pour la première fois, des subventions passerons dans notre délégation avec un tiers dédié à la lutte contre les discriminations faites à la communauté LGBTI+".