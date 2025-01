En images, les personnalités politiques présentes pour rendre hommage à Anne-Marie Comparini

François Bayrou arrive aux funérailles d’Anne-Marie Comparini, entouré du maire de Lyon Grégory Doucet et de la Préfète de Région, Fabienne Buccio.

Les obsèques d'Anne-Marie Comparini sont célébrées ce samedi 11 janvier dans la cathédrale Saint-Jean. De nombreuses personnalités politiques, dont le Premier ministre François Bayrou, sont venues rendre hommage à l'ancienne présidente de région.

Une semaine après son décès, les obsèques d'Anne-Marie Comparini sont célébrées ce samedi 11 janvier à Lyon, dans la cathédrale Saint-Jean. Nombre de personnalités politiques ont répondu présent pour rendre hommage à celle qui fût présidente de la région Rhône-Alpes entre 1999 et 2004 et députée du Rhône de 2002 à 2007.

Parmi les personnalités politiques lyonnaises présentes, le maire de Lyon Grégory Doucet, mais aussi le président de la Métropole Bruno Bernard, le député de la 12e circonscription du Rhône Cyril Isaac-Sibille, l'ancien ministre centriste Michel Mercier et l'avocat et ancien député et élu lyonnais André Soulier.

Le maire de Lyon Grégory Doucet arrive à la Cathédrale Saint-Jean.

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, est également venu rendre hommage à l'ancienne présidente du Conseil régional.

Le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver.

François Bayrou présent

Proche d'Anne-Marie Comparini, le Premier ministre François Bayrou a spécialement fait le déplacement à Lyon pour rendre hommage à son ancienne comparse du MoDem. Il est arrivé quelques minutes avant le début de la cérémonie entouré du maire de Lyon et de la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.

François Bayrou arrive à la cathédrale Saint-Jean pour les obsèques d'Anne-Marie Comparini.

L'ancien ministre des Outre-mer et actuel membre du gouvernement comme ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet (ancien maire d'Oullins), a lui aussi fait le déplacement.

François-Noël Buffet à l'entrée de la cathédrale Saint-Jean.

L'hommage des Lyonnais

Mais les hommes et femmes politiques français n'étaient pas les seuls à vouloir rendre un dernier hommage à Anne-Marie Comparini. Sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean, les Lyonnais sont venus nombreux pour partager leurs souvenirs de l'ancienne présidente. "Une grande dame et une belle personne", "Celle qui faisait la fierté des élus", peut-on lire dans les livres d'or laissés devant l'édifice avant la cérémonie.

"C'était une femme souriante, humaine et bosseuse", se rappelle Bernard Paulin, qui a travaillé bénévolement avec Anne-Marie Comparini, lorsqu'elle était présidente du conseil de développement de la Métropole de Lyon entre 2015 et 2021.

"Elle était très simple et toujours dans l'échange", s'est également souvenu Tay Keolouangkhot, représentant de l'ambassade du Laos, où Anne-Marie Comparini s'est rendue à de multiples reprises dans le cadre de jumelages avec la Région.