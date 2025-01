Tassin : de nouvelles zones concernées par l'interdiction du tabac

Instaurés à Tassin-la-Demi-Lune en septembre 2024 autour des crèches et des écoles, les "espaces anti-tabac" poursuivent leur déploiement autour de nouveaux lieux stratégiques de la commune.

"Un souci de protection des plus jeunes et de prévention." À Tassin-la-Demi-Lune, l'usage de la cigarette sur la voie publique est de plus en plus restreint. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, il est interdit de fumer aux abords des groupes scolaires et des établissements recevant des enfants.

Et depuis début janvier 2025, la commune continue son engagement dans la lutte contre le tabac en élargissant cette interdiction à d'autres lieux stratégiques : les équipements sportifs. Il sera désormais interdit de fumer dans un périmètre de 50 mètres autour des gymnases et des stades de la ville. Un périmètre identifié par un panneau et des marquages au sol.

Lire aussi : Plus de 300 espaces sans tabac créés aux abords des écoles et crèches à Lyon

Tout comme les cigarettes classiques, les cigarettes électroniques sont également concernées par ces nouvelles interdictions.

"Préserver la santé des sportifs"

Ces "espaces anti-tabac" s'inscrivent dans une démarche de "dénormaliser le tabagisme" et de "préserver la santé des sportifs, notamment les jeunes, aux abords et à l'intérieur des sites sportifs commerciaux", indique un communiqué de la commune. L'occasion de contribuer à un changement des mentalités et de préserver les publics fragiles aux méfaits du tabagisme passif.

La mesure sera bientôt étendue aux parcs et jardins publics de Tassin-la-Demi-Lune. Pour rappel, plusieurs villes de la Métropole ont déjà instauré des "espaces anti-tabac" autour des écoles et des crèches, notamment celle de Lyon en 2022.