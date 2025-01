"Une femme d'exception" : l'hommage de François Bayrou à Anne-Marie Comparini lors de ses obsèques

Présent aux funérailles d'Anne-Marie Comparini, le Premier ministre François Bayrou a tenu à rendre hommage à une "femme d'exception" avec qui il a partagé "tant de combats".

Il est 14h56 lorsque le Premier ministre François Bayrou arrive sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean pour les funérailles de l'ancienne présidente de la région Rhône-Alpes, Anne-Marie Comparini.

Et quelques minutes plus tard, le président du MoDem prend la parole en premier, pour rendre hommage à son ancienne comparse. Ému aux larmes, François Bayrou a retracé le parcours d'Anne-Marie Comparini, dont il s'est souvenu comme une femme "déterminée", "courageuse et tenace" et qui avait "le souci de l'autre" et de sa région "jusqu'à son dernier souffle".

"Chacune des personnes qui ont croisé ta route, sait quelle flamme t'animait", a-t-il déclaré, avant de se rappeler, entre autres, de sa famille qui a fui le fascisme italien, de son parcours universitaire et de sa brillante carrière aux côtés de Raymond Barre, ancien maire de Lyon. "Solidité, courage, sagesse, voilà qui était Anne-Marie Comparini. (...) Une femme d'exception."

"Nous nous sommes rencontrés et liés tout de suite et nous nous sommes plus quittés", a-t-il ajouté, visiblement très ému.

"Tu avais la force de la foi"

"Ta présence et ton caractère ont fait que les critiques se sont tues. Les insultes et quolibets, tu n'en faisais aucune attention. Tu avais un contrat moral et politique avec les habitants de la région et tous ceux qui partageaient tes valeurs. Tu avais la force de la foi"

Une femme qui ne recherchait "ni les honneurs ni les premières places" et qui toute sa vie sera restée "fidèle à ses convictions et aux valeurs républicaines et humanistes", a-t-il conclu, avant de retourner s'asseoir au premier rang, aux côtés de la préfète de région, Fabienne Buccio et du maire de Lyon, Grégory Doucet.