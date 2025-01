Anne-Marie Comparini, ancienne présidente de la Région Rhône-Alpes,  est décédée

L’ancienne présidente de la Région Rhône-Alpes et figure de l’UDF à Lyon, est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 77 ans.

Une figure lyonnaise vient de s’éteindre. Anne-Marie Comparini, présidente de la Région Rhône-Alpes entre 1999 et 2004 et membre de l’UDF, s’est éteinte à l’âge de 77 ans dans la nuit du samedi 4 janvier au dimanche 5 janvier. Originaire du Vaucluse, elle rejoint Raymond Barre comme assistante parlementaire puis comme son adjointe au maire chargée de la politique de la Ville et des universités entre 1995 et 2001.

C’est en 1999, après l’invalidation par le Conseil d’Etat de l’élection de Charles Millon à la tête de la région, qu’elle devient présidente de la Région Rhône-Alpes. Notamment grâce aux voix de la gauche et de l’UDF. Candidate à sa réélection en 2004, elle perd face au candidat de gauche, Jean-Jack Queyranne.

Elle est élue députée de la 1ere circonscription du Rhône en 2002. Elle perdra son siège de député en 2007 face à Michel Havard, qui obtient l’investiture de l’UMP. Cette même année, elle annonce également se retirer de la vie politique, après être cependant allée au terme de son mandat de conseillère régionale en 2010. Anne-Marie Comparini a également été présidente présidente du Conseil de développement de la Métropole de Lyon, instance consultative créée en 2015, lors duquel 200 experts et acteurs de la société civile débattent et formulent des propositions à la Métropole.

