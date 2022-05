La ligne 3 des Voies Lyonnaises traversera toute la Métropole de Lyon. Elle reliera Quincieux à Givors sur une longueur de 57km.

Les premiers travaux de cette Voie Lyonnaise débutent ce lundi 16 mai à Couzon-au-Mont d'Or.

"Le chantier de ce premier tronçon qui débute ce lundi à Couzon-au-Mont d’Or se situe sur l’avenue Gabriel Péri, entre le chemin des Carrières et l’avenue du général de Gaulle. Cet aménagement cyclable s’étendra sur une longueur de 850 mètres et sera une piste bidirectionnelle d’une largeur de 3 m, du côté Est de la chaussée. La largeur de l’avenue Gabriel Péri sera rétrécie à hauteur de la zone de travaux mais la circulation sera maintenue à double sens pendant toute la durée du chantier. L’ensemble des accès pour les riverains seront maintenus mais les cheminements piétons ne seront assurés que d’un seul côté de la chaussée", explique la Métropole de Lyon.

Une longueur totale de 57 km

6 mois de travaux sont prévus sur cette portion de la Voie Lyonnaise 3, à Couzon, pour un moment de 2M d'euros.

La Voie Lyonnaise 3 passera par les communes de Quincieux, Saint Germain-au-Mont d’Or, Genay, Neuville-sur-Saône, Albigny, de nombreuses communes du Val-de-Saône et des Monts d'Or, puis Lyon, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Irigny, Grigny pour arriver à Givors, sur une longueur totale de 57km

"Je me réjouis que les premiers travaux de la ligne 3 des Voies Lyonnaises commencent dans notre commune. Nous avons pu travailler en parfaite harmonie sur le tracé, le calendrier et l’impact des travaux avec les services de la Métropole. Cet aménagement structurant permettra j’en suis sûr, d’offrir aux habitants de Couzon et, plus généralement, du Val de Saône, d’accélérer leur passage vers les mobilités actives en toute sécurité", explique le maire de Couzon, Patrick Veron.

D'ici 2030, ce seront 13 lignes et 355km en tout de voies cyclables sécurisées qui seront aménagées dans la Métropole de Lyon. 355 km de réseau large, séparés de la chaussée.

Une "Voie Lyonnaise", c'est quoi ?

Un réseau large (de 3 à 4 mètres de large), séparé de la chaussée "voiture", une condition capitale pour la sécurité.

Le réseau des Voies Lyonnaises en bref

40 communes de la Métropole de Lyon (sur 59) traversées en 2026

250km de "Voies Lyonnaises" en 2026

un budget de 100M d'euros pour les aménagements jusqu'en 2026

355 km de "Voies Lyonnaises" en 2030

48 communes de la Métropole de Lyon (sur 59) traversées en 2026

13 lignes différentes en 2030

Lire aussi : Le REV devient les "Voies Lyonnaises" : l'ambition réseau vélo "en toile" de la Métropole de Lyon, décryptage