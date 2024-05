Ce mercredi soir, le gymnase Louis Chanfray du 2e arrondissement a été évacué par les forces de l'ordre. Environ 80 personnes, des femmes et des enfants, l'occupaient.

Au début du mois, c'est le gymnase Dargent, occupé par environ 170 personnes, qui avait été évacué par les forces de l'ordre, sur demande du maire de Lyon. Ce mercredi, c'était au tour du gymnase Louis Chanfray, du 2e arrondissement, d'être occupé par environ 80 personnes sans-abris, majoritairement des femmes et des enfants.

Ces sans-abris, soutenus par le collectif Solidarité entre femmes à la rue, s'étaient introduit en fin d'après-midi dans le gymnase municipal. Quelques heures après leur arrivée sur les lieux, aux alentours de 20h30, les forces de l'ordre ont évacué et remis l'ensemble de ces personnes à la rue. Une évacuation justifiée quelques heures plus tard par la municipalité verte dans un communiqué de presse.

"La Mairie a perdu son âme"

"La Ville de Lyon mobilise des moyens inédits pour aider les familles à la rue. Pour autant, nous ne pouvons pas accepter que des équipements municipaux soient utilisés sans autorisation au détriment des usagers" explique la Ville, tout en précisant qu'elle est " en dialogue constant avec l’ensemble des collectifs se mobilisant sur l’hébergement d’urgence."

Ciblé dans ce communiqué, le collectif Solidarité entre femmes à la rue, au soutien des occupantes du gymnase Chanfray ce mercredi, a déploré cette nouvelle évacuation. "On a passé l'hiver dehors, et ça fait, des semaines qu'on dort sous la pluie. On n'en peut plus !" expliquait le collectif sur ses réseaux sociaux. "La Mairie de Lyon a définitivement perdu son âme" estimait de son côté le collectif Jamais Sans Toit après l'évacuation du gymnase.

RT 💔La Mairie de #Lyon a définitivement perdu son âme. Expulser par la force avec la @prefetrhone des femmes et des enfants qui avaient trouvé refuge dans un gymnase municipal déshonore @Gregorydoucet qui avait promis main sur le cœur de leur porter secours. Tristesse et colère. https://t.co/RgvVl3biIi pic.twitter.com/xcG4JVieYT — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) May 22, 2024

"Malgré le soutien de la municipalité, le collectif emploie aujourd’hui des méthodes d’occupation ciblées d’équipements exclusivement municipaux. Ceci n’est pas acceptable" estime quant à elle la municipalité.

Une réunion doit pourtant se tenir le 30 mai prochain, "à l'invitation de la Ville de Lyon et de la députée Marie-Charlotte Garin" entre le collectif Solidarité entre femmes à la rue et la Ville. "Une rencontre qui fait suite à la proposition de la Ville de Lyon, restée sans réponse à ce jour, de nuitées d’hôtel pour mettre à l’abri les femmes et enfants les plus vulnérables" précise la Ville.

Expulsion en cours des femmes et des enfants. pic.twitter.com/UBenacTgzT — Collectif Solidarité entre Femmes à la rue (@CollectifSfr) May 22, 2024

La Ville demande de l'aide à l'Etat

Si les Verts assument avoir fait procéder à cette nouvelle évacuation, car "les conditions de vie dans un gymnase ne permettent pas d’assurer un accompagnement social et une prise en charge dignes", l'équipe municipale de Grégory Doucet en appel une nouvelle fois à l'Etat. "La Ville de Lyon rappelle son engagement plein et entier pour mettre fin au sans-abrisme, mais ne peut assumer seule des obligations en matière d’hébergement d’urgence" conclut-elle dans le communiqué.