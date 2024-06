La circulation des trains est perturbée ce mercredi matin après un incident voyageur en Gare de Lyon Part-Dieu.

Une personne a été heurtée par un train dans la gare de Lyon Part-Dieu ce mercredi 12 juin. La circulation a donc été interrompue aux alentours de 10h15 pour permettre aux équipes spécialisées d'intervenir. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée concernant l'état de santé du voyageur.

Suite à l'enquête de police, la circulation reprend progressivement "mais des retards persisteront", selon SNCF voyageurs. Notamment sur la ligne de TER reliant Paris à Lyon et Saint-Etienne. Les voies A, B et C restent condamnées pour le moment.

🔴 10h14 : Une personne a été heurtée par un train en gare de Lyon Part Dieu. La circulation est interrompue.

🔸L'intervention des équipes spécialisées s'organise. pic.twitter.com/hrAD7HElnn — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) June 12, 2024

