Election présidentielle 2022 : la Ville de Lyon cherche des assesseurs pour ses 300 bureaux de vote

Pour l'élection présidentielle qui se tiendra les 10 et 24 avril prochain, la Ville de Lyon recherche des assesseurs pour ses 304 bureaux de vote.

C'est le rendez-vous politique de l'année. Et il est possible d'y prendre part. L'élection présidentielle se tient les 10 et 24 avril prochain. Pour les deux tours du scrutin, la Ville de Lyon recherche des assesseurs pour les 304 bureaux de vote qui seront ouverts pour l'occasion. Il faut un minimum de deux assesseurs par bureau de vote, en complément des 304 présidents et 304 secrétaires à désigner par ailleurs.

Pour être assesseur, il faut impérativement être électeur ou électrice à Lyon. Les assesseurs sont en général deux par bureau de vote, contrôlent et font signer les listes d’émargement, apposent les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales et peuvent, à sa demande, suppléer le président dans le contrôle d’identité et la tenue de l’urne. Ils sont également présents lors du dépouillement.