Egypte, Guadeloupe, Dubaï, ces nouvelles destinations (de rêve) au départ de Lyon

Lyon Aéroport a dévoilé mercredi 6 octobre les 90 destinations (chaudes) au départ de Lyon durant la période hivernale.

La crise sanitaire n'est pas complètement derrière nous, mais il n'a jamais été aussi facile de s'évader au départ de Lyon depuis 18 mois. Mercredi 6 octobre, Lyon Aéroport a publié la liste des 90 destinations automnales et hivernales de Lyon-Saint Exupéry. En plus des vols habituels, les nouveautés du trafic aérien, dont plusieurs vols longs courriers, permettront aux lyonnais de changer d'air cet hiver.

Parmi ces destinations, il sera désormais possible de partir en Guadeloupe tous les vendredis à partir du 17 décembre. Encore en outre-mer, la Réunion sera desservies pour la première fois en hiver deux fois par semaine au départ de Lyon. Très prisé encore, Dubaï sera desservie par la compagnie Emirates qui propose 4 vols par semaine à partir du 4 octobre. Autre nouveauté : les lyonnais pourront se rendre en Egypte grâce à Sun Express tous les lundis à partir du 25 octobre.

Et si le décalage horaire constitue un frein pour certains, une parenthèse dans certaines villes européennes sera évidemment toujours possible : Francfort, Munich, Vienne, Dublin, Bruxelles, et bien d'autres. Autant de destinations accessibles en un petit week-end.