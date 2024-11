Éclaircies et températures qui remontent : la météo à Lyon ce samedi

Si la ville de Lyon se réveille sous un ciel voilé ce samedi 23 novembre 2024, des éclaircies devraient arriver progressivement au cours de la journée.

Les températures sont bien froides à Lyon et dans son agglomération ce matin, avec des températures allant jusqu'à -4°C et des gelées locales. Mais grâce au vent du Sud qui se lèvera dans la matinée, un redoux progressif des températures va avoir lieu dans la journée, selon Météo Lyon. Dans la matinée, les températures avoisineront les 7°C.

Le thermomètre continuera de grimper au cours de l'après-midi pour atteindre les 10°C. Une amélioration des températures possible grâce au vent en provenance du Sud, qui soufflera à environ 55 km/h et qui pourra dépasser les 105 km/h en rafale. Le redoux des températures se poursuivra dans la soirée et jusque dans la nuit prochaine.

Le ciel sera voilé mais lumineux tout au long de la journée. Les températures continueront de grimper dans les prochains jours pour atteindre 10 à 14°C pour la journée de demain, soit bien au-dessus des normales de saison.