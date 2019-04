Eboueurs à Lyon : victoire en justice pour les 10 salariés de Pizzorno

Dix salariés grévistes de l'entreprise Pizzorno étaient convoqués mercredi au tribunal de grande instance de Lyon. Leur entreprise les accusait de "diffamation", "entrave à la liberté de travail" et "jets de projectile". Ce jeudi, la justice a considéré que la grève pouvait continuer et qu’aucun blocage excessif n’était effectué.

"On a espoir d'arriver ce jeudi soir à un accord"

"Nous avons gagné le droit de nous maintenir comme piquet de grève. La justice a considéré qu’on ne faisait pas de blocage excessif, que tout était bien dans les normes et que c’était une atteinte au droit de grève de vouloir nous enlever du piquet de grève. Des salariés étaient trainés à 10 comme des délinquants devant la justice. Justice leur a été rendue", se réjouit un responsable de Solidaires Rhône, contacté par Lyon Capitale.

Les négociations vont se poursuivre à partir de 13h avec la direction de Pizzorno. "On maintient le piquet de grève mais on a espoir d’arriver ce soir (jeudi) à un accord qui permette une sortie honorable aux deux parties", ajoute Solidaires Rhône.

Depuis deux semaines, et le début de la grève le 2 avril, les ordures s'entassent dans les rues des 3e, 6e, et 8e arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin.

