Anne Nguyen, un hip-hop renversant

Conçu dans une gestuelle à la fois brute et virtuose, Héraclès sur la tête explore sur une playlist de rap U.S. les origines de la culture hip-hop de New York à South Central en passant par Atlanta, Dallas, Houston ou Philadelphie.

Portant sur scène sa grande connaissance de ce mouvement, Anne Nguyen, une des pionnières du hip-hop en France, nous immerge dans la vision pas toujours édulcorée de la vie d’une jeunesse afro-américaine plongée dans un système de compétition, de hiérarchie et de méritocratie à l’intérieur duquel elle jouait.

Elle embarque sur scène deux b-boys et deux danseuses hip-hop sur une musique qui va de Gil Scott-Heron, KRS-One et Public Enemy jusqu’au gangsta rap et au rap conscient contemporain, ouvrant aux danseurs des espaces qui leur permettent d’exprimer ce qu’est la culture hip-hop, expression d’une violence, d’une révolte et manifeste pour la paix.

Héraclès sur la tête - Anne Nguyen – Le 9 février au théâtre de Vénissieux