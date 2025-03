C'est une nouvelle très belle journée ensoleillée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi 19 mars 2025.

Le beau temps s'installe à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Ce mercredi 19 mars c'est une nouvelle très belle journée, lumineuse et douce, qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Malgré quelques nuages remontant du sud, le temps restera lumineux toute la journée.

Côté températures, il fait 7 degrés ce mercredi matin et le mercure affichera 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison et une douceur qui devrait s'installer jusqu'en fin de semaine à Lyon.