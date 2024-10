Dans un communiqué publié ce jeudi, le préfet de la Drôme a tiré la sonnette d'alarme sur les comportements dangereux de certains usagers de la route, qui ont fait cinq morts en autant de jours.

Alors que cinq personnes ont perdu la vie en cinq jours sur les routes du département, le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, s'alerte de la situation dans un communiqué écrit, ce jeudi 3 octobre, et titré "Stop au massacre sur les routes drômoises".

Lire aussi : Accident entre une trottinette et un camion : l'étudiante en état de mort cérébrale

"Ces drames auraient pu tous être évités. Nous sommes tous responsables des choix que nous faisons et celui de vivre avec la culpabilité d’un accident de la route qui s’achève en drame", dénonce-t-il.

Plus de contrôles sur les routes

Au total, depuis le début d'année 2024, 29 personnes ont été tuées sur les routes de la Drôme. Soit dix de plus qu'en 2023, et 11 de plus qu'en 2022. Par conséquent, la préfecture indique que "Thierry Devimeux, préfet de la Drôme, demande aux forces de sécurité, police et gendarmerie nationales, la plus grande sévérité et un nombre de contrôles de sécurité routière à la hausse pour les prochaines semaines afin de sanctionner les comportements dangereux".

Lire aussi : Drôme : la préfecture et le Pathé Valence lancent une campagne contre les stupéfiants