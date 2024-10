Dans la nuit de lundi à mardi une jeune fille avait percuté un camion-citerne dans la montée de Choulans à Lyon. La victime est désormais en état de mort cérébrale.

Ce mardi matin, il était 3h45 quand les pompiers avaient été appelés par le conducteur d'un camion-citerne pour un accident impliquant une jeune fille circulant en trottinette. La jeune victime avait percuté, pour une raison que l'enquête en cours devra déterminer, le camion au croisement de la montée de Choulans et de la rue des Macchabées, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital, la jeune fille est désormais en état de mort cérébrale selon nos confrères du Progrès. L'étudiante coréenne vivait à Lyon depuis quelques mois seulement dans une résidence universitaire du 5e arrondissement.

Si on ignore encore les causes de l'accident, le dépistage de stupéfiants et d'alcool pratiqué sur le conducteur du camion s'est révélé négatif. Le conducteur qui n'a pas été blessé dans l'accident est très choqué. La trottinette de location utilisée par la jeune fille la nuit de l'accident va être expertisée.