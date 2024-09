Depuis ce mercredi 25 septembre, une vidéo de sensibilisation contre la consommation de stupéfiants est diffusée avant chaque film au cinéma Pathé de Valence, en collaboration avec la préfecture de la Drôme.

"Tu consommes, tu cautionnes". Voilà le titre du nouveau spot lancé par le cinéma Pathé de Valence et la préfecture de la Drôme. Cette vidéo de 45 secondes sera diffusée durant un mois dans les salles du cinéma, à compter de ce mercredi 25 septembre. Le tout en avant-première de chaque film.

A travers un communiqué commun, les deux acteurs de cette démarche expliquent leur objectif. A savoir, faire prendre conscience aux consommateurs de drogues, même occasionnels, de leur "responsabilité directe dans la violence quotidienne suivie par les habitants des villes et des quartiers, placés sous les feux des trafiquants".

Lire aussi : Fausse garde à vue d'un trafiquant de drogue : l'ancien patron des stups jugé à Lyon

Hausse de 10 % des infractions concernant l'usage de stupéfiants

Une démarche assez originale pour faire passer ce message à un public plus large et plus jeune. En effet, un spectateur sur deux a moins de 25 ans. Ce sujet est aussi un long serpent de mer depuis l'arrivée du préfet de la Drôme, Thierry Devimeux. "Des balles perdues ont déjà été retrouvées dans des chambres d’enfant au Plan ou à Fontbarlettes, rappelle-t-il. Et qui est le premier responsable ? Ce n’est pas uniquement celui qui tire. Le coupable, c’est aussi celui qui finance l’achat des armes. Et lui, il ne vit pas seulement dans les quartiers prioritaires".

En 2023, les infractions à la législation sur les stupéfiants ont augmenté de 10 % dans le département. Bien plus que la moyenne nationale de 4 %. "La force d’action républicaine (FAR), lancée officiellement en mai 2024, est une des réponses de l’État pour combattre le trafic", complète aussi la préfecture dans son communiqué. "Nous avons réussi à déstabiliser le trafic, même si nous le l’avons pas supprimé", conclut Thierry Devimeux.

Lire aussi : Sur la place Mazagran, un collectif de riverains dénonce des aménagements inutiles