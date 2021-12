Drôme : avec les premières neiges, les stations de ski alpin du Vercors ouvrent ce week-end

Alors que les domaines nordiques de Font d'Urles et d'Herbouilly (Drôme) sont ouverts depuis le 4 et 5 décembre, c'est au tour du domaine alpin de Font d'Urles d'accueillir les skieurs ce week-end.

Les premières neiges sont là. C'est donc logiquement que les stations de ski drômoises continuent peu à peu leur réouverture. Après une ouverture des domaines nordiques de Font d'Urle et d'Herbouilly le week-end du 4 et 5 décembre, le ski alpin fait son grand retour dans la station drômoise de Font d'Urles le 11 et 12 décembre. Les pistes de ski de fond du Grand Echaillon seront également ouvertes ce week-end.

Au programme : "1 mètre de neige" et "100 % du domaine alpin", détaille un communiqué, repris par France Bleu. De quoi ravir les premiers skieurs alpins, qui n'ont pas pu profiter des stations de ski l'année passée.

Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire partout en France pour accéder aux remontées mécaniques, depuis les dernières annonces du gouvernement.

