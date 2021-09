Droit à l'avortement : un rassemblement s'organise à Lyon

Plusieurs organisations féministes et syndicales appellent à un rassemblement mardi 28 septembre à 18 heures pour demander l'élargissement du droit à l'avortement.

Le rendez-vous est donné à 18 heures, mardi 28 septembre, place Jean Macé. Les manifestants sont appelés à venir défendre le droit à l'Interruption volontaire de grossesse (IVG)pour les femmes. Plusieurs organisations féministes organisent le rassemblement comme le Planning Familial du Rhône, Osez le féminisme 69, Nous Toutes Rhône ou le Collectif Metoo, ainsi que des organisations syndicales. Elles invitent à s'habiller en violet et vert, et à apporter un cintre.

Les organisatrices portent plusieurs revendications, comme l'augmentation des moyens financiers pour la prévention et pour les centres pratiquant l’avortement et les centres de planification. Mais aussi un allongement du délai légal pour avorter en France, la possibilité de choisir la méthode pour avorter (médicamenteuse ou par intervention médicale) et la suppression de la double clause de conscience pour les professionnels de santé.