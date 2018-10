Drame du cours Vitton à Lyon : 8 ans de prison requis

Le 23 octobre 2016, Anne-Laure Moreno (28 ans) était mortellement fauchée par un chauffard, cours Vitton à Lyon. Le procès s'est tenu ce 22 octobre et 8 ans de prison ont été requis à l'encontre du conducteur.

Il y a deux ans, jour pour jour, Anne-Laure Moreno, 28 ans, était fauchée par un chauffard, cours Vitton à Lyon. La voiture grille un feu rouge, et percute un second véhicule. Anne-Laure, à pied, est tuée, son amie gravement blessée (lire ici). Le procès du conducteur et de son passager s'est tenu ce lundi 22 octobre devant le tribunal correctionnel de Lyon. 8 ans de prison ont été requis à son encontre, ainsi que l'interdiction de passer son permis de conduire pendant cinq ans. Pour le deuxième homme, le procureur a requis un an d'emprisonnement. Mis en délibéré, le jugement sera connu le 12 novembre.