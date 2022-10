Fusillade à la Duchère : sept suspects interpellés par la police judiciaire à Lyon

Une vaste opération menée par la police judiciaire (PJ) de Lyon dans le quartier de la Duchère a eu lieu dans la nuit de mardi 11 à mercredi 12 octobre, suite à un règlement de comptes qui avait fait deux morts le 14 juin dernier.

Le mardi 14 juin, sur les coups de 23h30, deux jeunes âgés de 20 et 16 ans ont perdu la vie, fauchés par des tirs d’arme lourde au niveau d’un escalier et de la coursive de la barre, dans le quartier de la Duchère. Blessés, l’un au visage et l’autre à la cuisse, deux autres mineurs de 15 et 17 ans ont pu être sauvés par les secours.

Selon nos confrères du Monde et d'après les enquêteurs, une vaste opération menée par la police judiciaire de Lyon dans le quartier de la Duchère a eu lieu dans la nuit de mardi 11 à mercredi 12 octobre. Plusieurs des suspects arrêtés dans la nuit sont soupçonnés d’une implication dans ce règlement de comptes. Persuadée d’une nouvelle action imminente, la PJ est intervenue. Des échanges de tirs se sont produits durant l’opération, sans faire de blessé.

Le quartier de la Duchère est connu pour son trafic de drogue actif.

Sept suspects ont été alors interpellés.

