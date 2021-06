Dix invitations à gagner pour le Lyon BD Festival avec Lyon Capitale

Lyon Capitale propose de vous faire gagner 10 entrées au Lyon BD Festival, valables sur tout le week-end du 11 au 13 juin.

Le temps fort du Lyon BD Festival se déroulera ce week-end, du 11 au 13 juin, avec au programme des rencontres inédites, des performances des dessinateurs et des séances de dédicaces en librairies. Ces événements se concentreront autour de l'hôtel de ville, de l’opéra et du théâtre Odéon.

Lyon Capitale propose de faire gagner à ses lecteurs 10 entrées au festival qui permettront d'accéder aux événements du week-end. Le nombre de places étant limité, demandez-les par mail au plus tard le vendredi 11 juin, avant 11h, en écrivant à l’adresse invitations@lyoncapitale.fr et en indiquant vos noms et prénoms. Vous recevrez un code d'invitation que vous devrez ensuite utiliser sur le site Internet du festival.

Vous pourrez notamment retrouver durant cet événement l'auteur des séries incontournables L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther Riad Sattouf, le dessinateur du personnage emblématique Titeuf Zep ou encore Franck Pé, dessinateur du nouvel album du Marsupilami.