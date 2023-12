Les décès de Gérard Collomb et Jean-Yves Sécheresse entraînent le retour de Fouziya Bouzerda au conseil municipal et l’arrivée d’Emilie Derieux.

Ce jeudi 21 décembre, en ouverture du conseil municipal de fin d’année, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a officialisé le retour de la présidente du Modem dans le Rhône, Fouziya Bouzerda, au sein de l’hémicycle. Comme au conseil de la Métropole de Lyon, où elle a également fait son retour le 11 décembre, elle remplacera l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb, décédé le 25 novembre, dont elle fut adjointe au commerce et à l’artisanat à partir de 2014.

Bouzerda, un poids lourd de la politique locale

Absente ce jeudi pour son intronisation, l’ancienne présidente du Sytral, a longtemps été un poids lourd de la vie politique dans la Métropole de Lyon, dont elle a été, de 2017 à 2020, vice-présidente à l’économie sous le mandat de David Kimelfeld. Celle qui a fait ses débuts en politique à Lyon en 2008, en tant que conseillère municipale, et qui occupe depuis 2022 le poste de directrice générale de l’école de management de Grenoble connaît bien l’hémicycle du conseil municipal de la Ville de Lyon.

Selon nos informations, elle n’a pour l’heure pas encore associé son nom à celui d'un groupe politique. À la Métropole de Lyon, plutôt que de rejoindre le groupe Inventer la Métropole de demain auquel appartenait Gérard Collomb, Fouziya Bouzerda avait préféré rejoindre le groupe La Métropole pour tous. Un groupe identifié au centre où siègent Pierre Chambon et Izzet Doganel, qui étaient sur la liste de Gérard Collomb en 2020.

Jean-Yves Sécheresse remplacé par une élue LR

Décédé le 13 novembre, l’ancien adjoint à la sécurité de Gérard Collomb, Jean-Yves Sécheresse, qui siégeait à ses côtés dans le groupe Pour Lyon, est, lui, remplacé par Emilie Derieux, une élue de droite. Un changement qui s’explique par l’alliance faite au second tour des municipales de 2020 entre la liste Les Républicains d’Étienne Blanc et celle du poulain de Gérard Collomb, Yann Cucherat, pour faire barrage aux Verts, en vain. Une union LR/LREM qui s’inscrivait dans une fusion plus large entre les deux partis pour tenter de remporter la Métropole de Lyon face à l’union de la gauche portée par les écologistes, là aussi en vain.