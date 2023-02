Deux César pour Louis Garrel et son film tourné à Lyon

Vendredi 24 février se déroulait la 48e cérémonie des César. Louis Garrel, qui a tourné L'Innocent à Lyon repart avec deux récompenses.

Le film de Louis Garrel L'Innocent qui a été tourné à Lyon et ses alentours a remporté 2 César durant la 48e cérémonie qui s'est tenue vendredi 24 février. Cette comédie populaire a arpenté les rues de la capitale des Gaules, mais aussi de Givors. Certaines scènes ont aussi été tournées à la prison de Corbas. Le film, sorti en salle le 12 octobre dernier, a été nommé dans 11 catégories dont celles du meilleur film, du meilleur scénario original et du meilleur acteur.

Le premier César a été remporté par l'actrice Noémie Merlant qui joue Clémence dans le film : meilleure actrice dans un second rôle. L'Innocent a aussi été élu "meilleur scénario original". Une distinction de plus qui a permis au réalisateur de féliciter et remercier ses scénaristes.