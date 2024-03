Détonations à Lyon : le couple interpellé placé en détention provisoire

Les deux individus interpellés à Lyon en possession de près d'un kilo d'explosifs ont été placés en détention provisoire et mis en examen ce vendredi.

Présentées à un juge d'instruction jeudi 14 mars, les deux personnes interpellées dimanche dans le 8e arrondissement de Lyon en possession de près d'un kilo d'explosifs ont été placées en détention provisoire ce vendredi a appris Lyon Capitale auprès du parquet de Lyon qui avait requis cette mesure de sûreté.

Elles ont été mises en examen "des chefs de fabrication non autorisée en bande organisée d’engin explosif ou incendiaire ou de produit explosif, détention illégale en réunion de produit ou engin explosif, vente sans autorisation de produit explosif destiné à un usage civil, participation à une association de malfaiteurs", précise le parquet. L'une d'entre elles a été également mise en examen du chef de" détention frauduleuse de faux doucement administratif".

En plus des explosifs, une fausse carte d'identité et livret de littérature salafiste avaient été retrouvés dans leur logement du 8e arrondissement. La femme interpellée, connue des services de police, est suspectée de confectionner des explosifs et de les revendre sur les réseaux sociaux. "Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction", précise le parquet de Lyon.

Sollicité en début de semaine, le parquet national antiterroriste avait indiqué être en cours d'évaluation du dossier. Il ne s'est néanmoins pas saisi. Les engins saisis avaient été détruits dans le parc du Clos Layat a proximité du logement indiquait la préfecture du Rhône. Plusieurs détonations avaient retenti au cours de la journée.

