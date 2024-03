L'ambassadeur Vadym Omelchenko invité à l’Université Lyon 3

L’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko tiendra une conférence sur la guerre en Ukraine le 28 mars prochain à l’Université Lyon 3.

Hier soir, jeudi 14 mars, le président Emmanuel Macron a répondu aux questions de Gilles Bouleau et Anne-Sophie Lapix sur TF1 et France 2 à propos de la guerre en Ukraine. Le chef de l’État est notamment revenu sur les enjeux que cette guerre représentait pour la paix en Europe. "Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais nous ne devons pas laisser gagner la Russie", a-t-il déclaré avant d’ajouter que l’envoi de troupes n’était "pas [son] souhait", mais que "toutes ces options sont possibles."

Lire aussi : Mort d'Alexeï Navalny : "l'objectif est de montrer qu'il ne peut pas y avoir d'opposition à Vladimir Poutine"

Dans ce contexte, l’Université Jean Moulin Lyon 3 et son président Éric Carpano organisent le 28 mars prochain une conférence sur le thème "L’agression de la Russie contre l’Ukraine en tant que défi à la sécurité européenne et mondiale." L’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko sera présent pour échanger.

La conférence se tiendra dans l’amphithéâtre André Malraux dès 18 heures. Les inscriptions sont désormais disponibles sur le site de l’université.

Lire aussi : “Ne pas juger Poutine serait fonder à nouveau l’ordre international sur la force militaire et non le droit”