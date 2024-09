Concert : Tourbillon d’anches doubles aux Subs

L’Opéra Underground s’allie avec les Subs le temps d’un concert unique où cornemuses, bombardes et binious sonneront en chœur sur des arrangements de quatre œuvres emblématiques du compositeur Philip Glass.

Deux ans après sa création autour de la pièce In C de Terry Riley, le sonneur de cornemuse Erwan Keravec réinvestit la verrière des Subs, flanqué d’un commando de huit musiciens aventureux, pour une nouvelle performance unique autour de la musique minimaliste.

C’est cette fois le compositeur états-unien Philip Glass qui sera à l’honneur avec quatre pièces de 1969 (Two Pages, Music in Fifths, Music in Contrary Motion et Music in Similar Motion), emblématiques du courant minimaliste.

Toutes basées sur la répétition évolutive de motifs mélodiques qui se voient altérés, décalés, superposés, étirés, ces quatre œuvres, appartenant à la catégorie des musiques répétitives, éblouissent par leur caractère hypnotique. Par leur dimension modale – et la sensation de transe à laquelle elles appellent –, elles évoquent à certains égards la musique balinaise ou d’Asie du Sud-Est.

À la manière de certaines œuvres de J.-S. Bach (L’Art de la fugue), ces pièces ne précisent pas quels instruments utiliser pour les interpréter, ce qui laisse ici le loisir à Erwan Keravec d’en imaginer une version insolite à base d’instruments à anches doubles et bourdons.

Cornemuses, binious et bombardes partagent en effet cette sonorité riche en harmoniques typique produite par la mise en vibration de deux lamelles de roseau finement grattées. C’est le même mode de production du son que pour le hautbois ou le basson mais avec, chez les cornemuses, la possibilité d’un souffle continu et l’adjonction de bourdons.

Imaginer la sonorité d’un orchestre de huit spécimens de ce genre plante aussitôt le décor en termes de puissance sonore et harmonique. C’est donc à une véritable expérience sensorielle et immersive que nous invite ici la bande à Keravec.

Erwan Keravec “8 sonneurs pour Philip Glass” – Dimanche 15 septembre à 20 h sous la verrière des Subs – www.opera-lyon.com