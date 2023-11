Trois tags ont été inscrits, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur les murs du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon.

Les trois inscriptions, écrites en rouge sur les murs du musée de la résistance de Lyon, étaient visibles ce jeudi matin, comme l'indiquent nos confrères du Progrès. "Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas. Génocide à Gaza : comme toujours, la France complice. Encore une fois, la France collabore" pouvait-on lire en grand sur les murs du musée de l'avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement.

"Ces nouveaux tags détournent honteusement l’action héroïque de Jean Moulin et de la Résistance ainsi que la mémoire des victimes de la déportation" a expliqué la préfecture du Rhône sur Twitter, précisant que Fabienne Buccio avait demandé à ce que ces inscriptions "soient rapidement effacées".

La mairie de Lyon indiquait au Progrès ce jeudi matin qu'une "intervention rapide et urgente des services" allait être menée "afin de préserver ce lieu d'histoire et de mémoire." "Agiter les pires périodes de notre histoire menace la concorde et l’unité nationale" estime lui Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité.

Ces dégradations liées au conflit entre Israël et le Hamas, en cours depuis le 7 octobre et les attaques terroristes du groupe palestinien, se multiplient ces derniers jours à Lyon. La mosquée de la Croix-Rousse a été taguée de propos islamophobe, alors que des tags pro-sionnistes ont été découvert sur la vitrine d'une boutique du 6e arrondissement.