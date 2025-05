Des stands de sensibilisation aux punaises lit sur les marchés de Villeurbanne cet été 

Depuis le 20 mai et jusqu’au 11 juillet, des stands de sensibilisation aux punaises de lit seront présents sur les trois marchés de Villeurbanne.

À l’approche de l’été et des vacances, les déplacements des Grands Lyonnais vont s’intensifier et seront donc potentiellement propices à ramener des punaises de lit chez soi. Afin de prévenir une infestation et pour adopter les bons gestes, la Ville de Villeurbanne en collaboration avec des médiateurs de l’entreprise à but d’emploi Emerjean vont installer des stands de sensibilisation sur les trois marchés de la ville cet été.

Comment reconnaître une piqûre de punaise de lit ? Quels gestes adoptés ? Comment inspecter sa literie ? Depuis le 20 mai et jusqu’au 11 juillet, des experts apporteront des réponses précises grâce à des plaquettes réalisées par l’entreprise Oh Punaises.