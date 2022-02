Des salariés de la santé et du social en grève à Lyon ce mardi pour de meilleures conditions de travail

Plusieurs syndicats des secteurs de la santé et du social appellent à une nouvelle journée de grève ce mardi 1er février pour l'amélioration de leurs conditions de travail et plus de moyens pour les secteurs de la santé et du social. Une manifestation est prévue à Lyon.

Assistants sociaux, éducateurs spécialisés, personnel médical et paramédical... les agents de la santé et du social se mobilisent ce mardi 1er février à Lyon. Les professionnels manifestent contre "l’injustice sur l’attribution de 183 euros pour le personnel médical et paramédical, et l’exclusion de tous les autres. Les salariés en colère dénoncent également la perte de sens de leur travail, le mépris, la casse des collectifs de travail, la surcharge de travail liée au manque d’effectifs", explique Laurent Moreno, le secrétaire départemental du syndicat Sud Santé Sociaux.

Une assemblée générale ce matin

Après la mobilisation du 7 décembre 2021, qui avaient vu près de 3 000 personnes descendre dans les rues de Lyon, le syndicat assure que le "mouvement prend de l’ampleur" et que "d’après les premiers éléments qui nous sont remontés la mobilisation risque d’être aussi massive voire au-dessus celle du 7 décembre". Le 11 janvier, lors d’une seconde mobilisation, le mouvement avait toutefois moins rassemblé même s'ils étaient encore plusieurs centaines à battre le pavé. Ce mardi, rendez-vous est donné à partir de 14 heures rue du Lac, devant la Métropole, d’où un cortège se rendra à la Préfecture (3e arrondissement de Lyon)

Avant de lancer le défiler, une assemblée générale sera organisée à partir de 9 heures. Elle devrait durer jusqu’à midi pour envisager la suite.

Lire aussi : Lyon : des salariés de la santé et du social, en grève, manifestent mardi 7 décembre