Lyon : des jeunes sèment le chaos et tentent de piller le magasin Haribo, l'un d'eux interpellé

Une dizaine de jeune est entrée dans le magasin Haribo pour tenter de le piller tout en se filmant sur les réseaux sociaux le 28 mai. Ils se sont ensuite rendus dans le métro A en brisant la vitre de l’un des portiques.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 18h30 mercredi 28 mai et les vidéos postées sur les réseaux sociaux sont d’ores et déjà virales. Une dizaine de jeunes est entrée dans le magasin Haribo situé rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon. Ils ont alors semé le chaos tandis qu’ils tentaient de voler des sachets de friandises et des peluches. Sur l’une des vidéos, certains des jeunes attendent les autres à l’extérieur avant que ces derniers ne sortent en courant.

Le vigile de l’enseigne est alors sorti pour tenter de les rattraper, ainsi que la marchandise volée. L'un d'eux a finalement été attrapé, puis interpellé par la police qui passait alors en vélo. Les autres ont pris la fuite. Contactés par Lyon Capitale, les responsables du magasin Haribo indiquent qu’ils déposeront porter plainte mardi prochain. "On n'a absolument pas compris ce qu'il se passait. On estime le préjudice aux alentours de 100 euros", indique encore la direction. Les caméras de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation.

Désordre dans le métro

Le groupe s’est ensuite rendu dans le métro A, à la station Cordeliers. L’un d’eux s’est alors balancé en avant pour briser un portique de sécurité. Rires, cris, les jeunes ont ensuite semé la pagaille parmi les usagers présents dans la rame.

De son côté, le Sytral n'a pas encore répondu à nos sollicitations.