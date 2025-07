Villeurbanne : la place de la Paix amorce sa transformation aux Brosses

Dans le quartier des Brosses, la place de la Paix entre en chantier pour devenir un lieu de vie plus vert, plus convivial et plus adapté aux usages des habitants.

Le visage de la place de la Paix, au cœur du quartier des Brosses à Villeurbanne, est en train de changer. Un chantier d’urbanisme, porté par la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne, a débuté cette semaine. L’objectif : transformer cette place minérale en un véritable lieu de vie de quartier. Une démarche menée en concertation avec les habitants, qui ont exprimé le besoin d’un espace plus animé, plus vert et plus inclusif.

Parmi les aménagements prévus, l’aire de jeux sera agrandie et rénovée, avec des équipements accessibles à tous les enfants. Le cœur de la place deviendra piéton pour favoriser les jeux libres et accueillir animations et événements de quartier. Des bancs, des tables de pique-nique, des espaces de détente, un petit parcours pour vélos et trottinettes, ainsi qu’un espace dédié au marché forain du vendredi après-midi dès l’automne, viendront enrichir l’usage quotidien du lieu.

La végétation occupera une place centrale avec 11 nouveaux arbres qui seront plantés. Un calendrier progressif est établi jusqu’à décembre 2025, avec des livraisons d’aménagements par étapes, depuis la mise en sens unique de la rue Caporal Morange jusqu’à l’installation du mobilier urbain et des plantations. Dès cet été, un programme d’animations est lancé pour faire vivre cette place en transition.