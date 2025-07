La chaleur s’installe à nouveau dans la métropole lyonnaise jusqu’à vendredi, avant un net changement de temps samedi et dimanche, marqué par des orages et un rafraîchissement attendu en début de semaine.

Le scénario devient familier : une montée en température progressive, une atmosphère qui s’alourdit, puis l’inévitable dégradation orageuse. À Lyon, après une première moitié de juillet plus clémente que l’épisode caniculaire de fin juin, la chaleur revient en force dès ce jeudi 17 juillet. Météo France prévoit 30 °C, avant un pic à 33 °C vendredi. Avec un vent quasi absent et un ciel dégagé, la sensation de lourdeur s’intensifie.

Mais cette montée des températures ne devrait pas durer. Dès samedi matin, les orages sont annoncés. Localisés mais potentiellement intenses, ils s’inviteront dans la métropole de Lyon avec leur lot d’averses, de rafales de vent et une chute notable des températures (28 °C au plus chaud). Dimanche 20 juillet, rebelote : instabilité persistante, pluie par intermittence, et orages pour une ambiance qui s'annonce lourde.

Dès lundi, le mercure redescendra doucement, et les orages se feront plus discrets. À partir de mardi, le retour d’un été modéré, autour de 27–28 °C, s’annonce. Une accalmie bienvenue après un week-end électrique.