Depuis le 10 juillet, la Métropole de Lyon et ses partenaires disposent d'une charte de la donnée territoriale mettant en avant les bonnes pratiques dans le domaine de la protection des données.

La Métropole de Lyon et ses partenaires sont désormais dotés d'une charte de la donnée territoriale. Fruit d'un travail collectif mené depuis 2024, cette dernière vise à accompagner les bonnes pratiques dans les domaines de la protection des données. Les objectifs de la charte : la protection des données personnelles, la sécurité, la souveraineté et la sobriété des données, la transparence dans l'utilisation des données et la coopération entre institutions et acteurs privés sur la mise en valeur et la mutualisation.

"Avec cette Charte, nous voulons doter notre territoire d’un cadre complémentaire au cadre légal existant pour la gestion, le partage et l’utilisation des données. Il y a un réel enjeu pour nos territoires et ses acteurs à s’acculturer à la donnée et d’en saisir pleinement les capacités, comme en mesurer les risques", explique Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole déléguée au numérique.

La Métropole précise que la charte a vocation de s'appliquer aux données produites par tous types d'acteurs "utilisées dans le cadre de politiques ou services publics sur le territoire de la Métropole de Lyon portés par les signataires." Elle est destinée à être déclinée auprès des acteurs intervenants dans ces politiques publiques, en particulier dans les marchés publics, les contrats de concessions ou les délégations de services publiques.

Lire aussi : Les data centers, ces lieux méconnus qui protègent nos données