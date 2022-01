Des éclaircies attendues à Lyon ce mardi 11 janvier 

Après avoir fait son retour entre Rhône et Saône lundi 10 janvier, le soleil devrait s’installer sur l’agglomération lyonnaise ce mardi avec des températures comprises entre 0 et 4 degrés.

Il fera beau à Lyon ce mardi 11 janvier, tout du moins par intermittence. Selon Météo-France, la journée devrait être marquée par de nombreuses éclaircies qui viendront percer la couche nuageuse située au-dessus de l’agglomération lyonnaise.

Du côté des températures, la matinée sera fraîche, le thermomètre ne devrait ainsi pas dépasser les 2 degrés avant midi. L’après-midi ne sera pas beaucoup plus chaude avec des températures comprises entre 3 et 4 degrés, avant qu’entre 17 et 18 heures la nuit ne tombe et avec elle le mercure. Les moyennes de la nuit et de la soirée ne dépasseront pas 2 degrés.