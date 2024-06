La circulation sera difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera difficile ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si les vacances scolaires n'ont pas encore officiellement débuté, de nombreux Français vont partir en vacances dès ce week-end. Bison futé hisse ainsi le drapeau orange pour la journée de vendredi dans le sens des départs comme des retours sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Des encombrements sont à prévoir sur les axes desservant l’Arc méditerranéen (A7, A8, A50 et A57)" dans le sens des départs indique ainsi Bison futé. Et d'ajouter : "Dans le sens des retours, les difficultés de trafic devraient concerner essentiellement les axes des frontières du Nord-Est (A1, A2 et A36), de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A46 et A47)"

Samedi, la région est également placée en orange dans le sens des départs uniquement. Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 17h.