Pendant deux jours, le centre commercial propose aux Lyonnais des ateliers encadrés par des pompiers et cardiologues.

La Ville de Lyon organise de lundi à vendredi la 7e édition de la semaine des gestes qui sauvent. Dans ce cadre, le centre commercial de la Part-Dieu accueille des ateliers de formation ces 24 et 25 avril. "Cet événement gratuit et ouvert à tous a pour objectif de former le grand public aux gestes de premiers secours", explique le centre dans un communiqué.

Informer et sensibiliser le public

Les ateliers auront lieu au rez-de-chaussée de 11 heures à 18 heures, sur la place centrale du centre. Il s'agit ainsi d'informer et de sensibiliser le public en cas d'urgence. Les participants apprendront notamment à reconnaître un arrêt cardiaque et à pratiquer un massage cardiaque. Mais aussi à alerter les secours correctement et à utiliser un défibrillateur.

Ces séances d'initiation dureront une heure et seront encadrées par des professionnels. Les formateurs seront en effet des sapeurs-pompiers du Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS). Ainsi que des cardiologues de la Fédération française de cardiologie (FFC). Les inscriptions se font via un calendrier proposant sept créneaux par jour.

